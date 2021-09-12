ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый документ о расследовании терактов 11 сентября 2001 года, сообщает Корреспондент.

Накануне он был обнародован на сайте ведомства.

Документ датирован 4 апреля 2016. В нем на 16 страницах содержится перевод разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе о его контактах с лицами, которые предоставляли логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.

В документе подробно описаны многочисленные связи и свидетельства, которые вызвали подозрения ФБР по Омару аль-Баюми. Он якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, но ФБР подозревало его как агента саудовской разведки. В документе отмечается, что он был глубоко вовлечен в обеспечение "помощи в поездках, жилья и финансирования", чтобы помочь двум угонщикам.

Напомним, 4 сентября президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР терактов 11 сентября 2001 года.