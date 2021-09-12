В Каталонии более 100 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость

Тысячи людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны с требованием предоставить каталонскому региону независимость от центрального испанского правительства. В этот день каталонцы отмечают праздник Diada, или Национальный день Каталонии, сообщает Deutsche Welle.

Ежегодно в этот день сепаратистское объединение ANC (Каталонские национальное собрание) организует акции за независимость региона от Мадрида. В этом году, по данным ANC, в ходе улицам Барселоны приняли участие 400 000 человек.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие 108 000 человек. Для сравнения: в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, число участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион человек.

В феврале 2021 на региональных выборах в Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение этого региона Испании. Одна из этих политических сил - "Левые республиканцы" - выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан Испанией, так и международным сообществом. Организация такого референдума должна обсуждаться на переговорах с Мадридом, считают в партии.