Нападающий "Динамо" заболел коронавирусом

Форвард киевского "Динамо" Эрик Рамирес сообщил, что он сдал положительный тест на COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом 22-летний венесуэлец написал в своем Instagram.

"Два дня назад, перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Парагваем (1:2), я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже выздоравливаю, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в свою команду и продолжу работать" , - рассказал такую досадную новость нападающий.

Рамирес подхватил недуг в лагере сборной Венесуэлы. Его отправили на самоизоляцию сразу после того, как появились первые симптомы вируса. Итак, Эрик не поможет динамовцам в стартовом матче Лиги чемпионов против "Бенфики" 14 сентября на НСК "Олимпийский".

Рамирес уже успел ярко дебютировать за "бело-синих" в поединке УПЛ. Напомним, что "Динамо" приобрело венесуэльца у словацкого клуба "ДАК 1904" за 1,75 миллиона евро.

Эрик Рамирес: карьера