Как сейчас выглядят знаменитости 90-х: фото-сравнение

Больше двадцати лет назад мы сняли плакаты со стен с молодыми певицами Кайли Миноуг, Мадонной, Бритни Спирс и другими красотками, под песни которых танцевали в 90-е в юности. Девушки копировали их наряды и прически, танцевальные движения, сообщает Обозреватель.

Сейчас же не все узнают своих кумиров в постаревших артистках. Многие из них сделали пластику и изменились до неузнаваемости. Сайт решил сравнить, как они выглядели на рассвете своей карьеры и как выглядят сейчас.

1. Тина Тернер

Карьера Тины началась еще в начале 60-х, а к 90-м годам ее уже знали далеко за пределами США. Тернер уже получила статус культовой исполнительницы, когда в конце 1989-го выпустила 7-й альбом, Foreign Affair. Но новые хиты спровоцировали очередную волну ее популярности.

Певица до сих пор излучает энергетику и оптимизм, несмотря на свой преклонный возраст. В ноябре 2021-го ей выполнится уже 82 года.

Карьера Тины началась еще в начале 60-х

2. Бритни Спирс

"Принцесса" поп-сцены 1990-х Бритни Спирс – самый настоящий инфлюенсер конца прошлого века. Она ввела в моду подчеркивать нижнее веко черным карандашом, а также контрастное мелирование.

Несмотря на то, что мода на яркий макияж прошла, Бритни до сих пор носит темные smoky eyes и розовые губы.

Однако, певица на время ушла со сцены из-за множества проблем, одна из которых – опека отца. Судебные прения отнимают все силы Бритни.

Бритни Спирс до сих пор красится по моде начала 2000-х

3. Мадонна

Для легенды сцены 90-е годы были непростыми. Мадонна прошла через пик популярности и его спад, но смогла вновь вызвать восторг фанатов и музыкальных критиков.

Сейчас, хотя ее популярность и поубавилась, артистка привлекает к себе внимание несколько другим способом.

63-летняя певица регулярно прибегает к услугам пластических хирургов и часто оголяется на камеру, выставляя обнаженные фото в соцсети.

63-летняя певица регулярно прибегает к услугам пластических хирургов и часто оголяется на камеру

4. Селин Дион

Первое международное признание Селин получила в 80-х. Уроженка Канады выучила английский язык и в 1990 представила пластинку Unison. Спустя год артистка записала в дуэте с Пибо Брайсоном саундтрек к мультфильму "Красавица и чудовище", за что получила премии "Оскар" и "Грэмми". Но настоящую популярность певице принес саундтрек к фильму "Титаник" My Heart Will Go On.

Селин Дион по-прежнему выступает на сцене и даже планирует мировое турне, отложенное на два года из-за пандемии коронавируса.

Селин Дион по-прежнему выступает на сцене

5. Патрисия Каас

Дебютный альбом француженки вышел в 1988 году и пользовался большим успехом у слушателей. Всего в мире было продано 17 миллионов записей ее выступлений.

На протяжении всей карьеры Каас верна имиджу роковой красотки. И в свои 54 она носит стрижку гарсон, делает сдержанный мейкап и носит брючные костюмы.

Патрисия Каас верна имиджу роковой красотки

6. Кайли Миноуг

Кайли Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря съемкам в австралийской мыльной опере "Соседи". В конце 1980-х годов она начала музыкальную карьеру, и буквально сразу первые пластинки попали в первую десятку австралийских и британских хит-парадов.

В 2005 году во время гастрольного тура Showgirl: The Greatest Hits Tour у певицы диагностировали рак груди. После выздоровления и до сегодняшнего дня певица занимается благотворительностью, направленной на профилактику женской онкологии.

Кайли Миноуг занимается благотворительностью

7. Шер

Шер начала путь в мире музыки еще в 60-х. В то время артистка выступала в дуэте с мужем Сонни Боно. В 1990-х Шерилин Саркисян (настоящее имя певицы) выпустила три сольных альбома, а также появилась в культовых фильмах.

Сейчас она считается одной из "вечно молодых" звезд Голливуда. Шер поддерживает этот статус регулярными пластическими операциями и косметологическими процедурами.