Китай "покупает" себе влияние в Европе – исследование

Новое исследование показало взаимосвязь между притоком китайского капитала в определенную страну и негативным влиянием на ее экологию, политику и качество госуправления, сообщает Радио Свобода.

Отчет, который обнародовал болгарский Центр исследований демократии 9 сентября 2021, свидетельствует, что все большее экономическое присутствие Пекина в Центральной и Восточной Европе в течение последнего десятилетия совпала со снижением юридических и управленческих стандартов и вызвала беспокойство относительно состояния окружающей среды и рост уровня задолженности в регионе.

Этот отчет - первое обширное исследование увеличения присутствия Китая в Центральной и Восточной Европе, благодаря которой Пекин стал крупнейшим торговым партнером региона.

Такое влиятельное присутствие Китая сделало приток грантов, займов, экономических уступок, поступлений в капитал местных компаний или выкупа их за время с 2009 года на сумму, по оценкам, в 14 млрд долларов, а также вложения в инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные проекты, которые уже осуществляются или ждут на осуществление на оцениваемую сумму в 50 млрд долларов.

Исследования также показывают, что чем больше страна финансово привязывается к Китаю и чем выше становится доля китайских инвестиций в ее валовом внутреннем продукте, "тем больше вероятность", что Китай будет злоупотреблять проблемами с верховенством права в свою пользу, чтобы расширить "свое экономическое и политическое влияние".

Уровень этой взаимосвязи измеряют с созданным этим исследовательским центром «Индексом китайской экономической силы», который имеет цель показать полный объем экономического влияния Китая.

Экономический рост в исследуемом регионе неровный, и большая часть расширения влияния Пекина приходится на Чехию, Венгрию и страны Западных Балкан, прежде всего Боснию и Герцеговину и Сербию.

"Очень эффективный черный ход"

Присутствие Китая в Центральной и Восточной Европе нарастает, особенно на Балканах, где Пекин в последние годы инвестировал миллиарды долларов и усилил беспокойство в западных политических кругах по поводу того, что этот регион становится финансово зависимым от Пекина.

Сербия - а именно Белград является экономическим и политическим центром расширения влияния Китая на все Западные Балканы - является примечательным примером этого, говорится в исследовании. Эта страна превратилась в витрину различных китайских инициатив - от технологий телекоммуникаций и слежения до здравоохранения во время коронавирусной пандемии, - которые могут перенимать и соседние страны.

Но в последнее время многие китайские проекты в регионе оказались в средоточии внимания из-за разногласий по непрозрачным контрактам и обвинения в коррупции во время тендерных процедур.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предстал перед протестами и оказался под политическим давлением со стороны мэра Будапешта после того, как стали известны планы его правительства взять в китайском банке кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов США для строительства городка для филиала китайского университета Фудань из Шанхая.

Так же и в Черногории проект строительства шоссе на сумму в 1 млрд долларов, который превратился в долгострой, оказался в заголовках мировых средств информации и втянутым в споры вокруг влияния Китая в Европе. Это произошло после того, как небольшая балканская страна сообщила, что не сможет оплатить свой долг перед Экспортно-импортным банком Китая. Кроме того, что строительство этого шоссе значительно отстало от графика, оно также подвергалось критике за чрезмерно раздутые средства на него и чрезмерную зависимость от китайских работников.

Наконец, Подгорица получила финансовую помощь для рефинансирования долга перед Китаем от ряда американских и европейских институтов, чтобы она смогла стабилизировать свои финансы и справиться с платежами по задолженности.

"Центральная и Восточная Европа стали очень эффективным черным ходом для китайского бизнеса в распространении по всей Европе и Европейском союзу. Это элемент долгосрочной стратегии" , - рассказал Мартин Владимиров, один из авторов отчета, который руководит энергетической и климатической программой Центра исследований демократии.

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