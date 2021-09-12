Названы самые полезные грибы

Грибы – это исключительно полезный продукт. Разумеется, если не иметь в виду ядовитые их разновидности. Они содержат в себе массу белка, и по этому показателю оказываются сопоставимыми с мясом. А кроме того, они впитывают вредные вещества, находящиеся в организме человека, и способствуют их выведению, сообщает Как и Почему.

Некоторые люди полагают, что как раз из-за своего свойства впитывать токсины грибы являются вредной пищей, но это вовсе не так. Просто необходимо собирать их в чистом месте, вдали от свалок, дорог и прочих источников загрязнения, и тогда удастся ощутить их истинную пользу. Но грибов много, и потому стоит указать наиболее полезные их разновидности, ценные для человека.

Пятое место – сыроежки

Сыроежки

Несмотря на то, что эти грибы считаются вполне тривиальными, и многие грибники вовсе их не берут, они обладают огромной ценностью и это актуально для всех видов сыроежек, включая даже розовую, которую причисляют к условно съедобным. Не стоит брать только сыроежку жгучую и несколько других по-настоящему вредных, все остальные обладают исключительной пользой. Сыроежки вкусные и сытные, в них много белка, присутствуют витамины РР, С, Е, практически вся группа В. Они выводят холестерин, чистят и укрепляют сосуды. Кроме того, они обладают дезинфицирующим свойством и чистят органы желудочно кишечного тракта.

Четвертое место – грузди

Грузди

Грузди высоко ценились в былые времена, и сегодня во многих деревнях и отдаленных населенных пунктах их считают благородными грибами наряду с белым, собирая только эти две разновидности. Груздь действительно ценен – в нем содержится много витамина D, причем растительного происхождения – таких продуктов насчитывается совсем не много. Стоит отметить, что моченый груздь спасает от мочекаменной болезни, обеспечивает те же витамины, что и сыроежка, а кроме того, поставляет в организм целый набор полезных бактерий. Это натуральный антибиотик, который только укрепляет организм, не вызывая проседания иммунитета.

Третье место – рыжики

Рыжики

Еще один ценный гриб, который пользуется повсеместным уважением – это рыжик. Эти грибы обладают неповторимым ароматом и насыщенным вкусом, их вкусовые качества бесценны. А еще они легко усваиваются, имеют в своем составе практически полную группу каротиноидов, витамины группы В, и много других полезных веществ. В них есть аминокислоты и железо, минеральные соли. Они помогают при проблемах с легкими и нормализуют обмен веществ.

Второе место – подосиновик

Подосиновик

Они отличаются от собратьев – подберезовиков, или обабков, яркой красной шляпкой, а в целом, очень схожи с ними. В них есть железо, калий и фосфор, содержится много белка. Это питательная и сытная пища, которая наполняет организм клетчаткой, жирными кислотами, лецитином. Они снижают холестерин, а по содержанию белка опережают мясо.

Самый полезный гриб

Белый гриб

Самый полезный гриб это белый гриб. В этом грибе в изобилии имеются пищевые волокна, белок, ферменты, полисахариды. Известно, что регулярное употребление в пищу этого гриба снимает проблемы сердечно-сосудистой системы, позволяет успешно справляться с онкологией. Гриб способствует гармоничной работе щитовидной железы, ускоряет рост ногтей и волос, а еще он известен своим огромным набором аминокислот.

Этот продукт поддерживает иммунную систему, является полезным для всего организма в целом, и вообще, его можно только рекомендовать, причем всем и сразу. В нем есть фосфор и железо, цинк, кальций, и по витаминно-минеральному набору это один из наиболее богатых продуктов, аналог которому найти крайне сложно.

Он может полностью заменить мясо в рационе – если не навсегда, то на очень длительный срок. Жаль, что белые грибы можно получать свежими только сезонно. Впрочем, грамотный подход к просушиванию и консервации делает продукт доступным на протяжении круглого года.

Однако при сборе грибов в любом случае стоит проявлять осторожность, чтобы не перепутать полезные грибы с ядовитыми. Также не стоит собирать их на загрязненных местах, брать гнилые или червивые, так как они способны накапливать в себе токсины, превращаясь из полезных во вредные, и даже опасные для человека. Стоит выбирать знакомые виды грибов, убеждаясь в отсутствии гнили, плесени, большого объема ходов от насекомых, и тогда «тихая охота» принесет только пользу.