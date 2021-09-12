Названы победители Венецианского кинофестиваля

Подошел к концу 78-й кинофестиваль в Венеции, на котором были представлены украинские фильмы, а также самые ожидаемые премьеры года. Главный приз конкурса "Золотой лев" достался французскому фильму "Событие" (L'évènement) режиссера Одри Диван, сообщает Обозреватель.

На Венецианском кинофестивале Украину представляли три фильма:

"Блик" режиссера Валентина Васяновича;

режиссера Валентина Васяновича; "Носорог" режиссера Олега Сенцова, который работал вместе с украинскими, чешскими и словацкими кинематографистами;

режиссера Олега Сенцова, который работал вместе с украинскими, чешскими и словацкими кинематографистами; "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша, который получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".

Все лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля:

"Серебряный лев" (Гран-при жюри) – "Рука бога" (Паоло Соррентино).

(Гран-при жюри) – "Рука бога" (Паоло Соррентино). "Серебряный лев" за лучшую режиссуру – Джейн Кэмпион ("Власть пса").

за лучшую режиссуру – Джейн Кэмпион ("Власть пса"). "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль – Пенелопа Крус ("Параллельные матери").

за лучшую женскую роль – Пенелопа Крус ("Параллельные матери"). "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль – Джон Арсилья ("На работе: Пропавшие 8").

за лучшую мужскую роль – Джон Арсилья ("На работе: Пропавшие 8"). Приз за лучший сценарий – Мэгги Джилленхол (ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь").

– Мэгги Джилленхол (ее режиссерский дебют "Пропавшая дочь"). Специальный приз жюри – Il buco (Микеланджело Фраммартино).

– Il buco (Микеланджело Фраммартино). Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе – Филиппо Скотти ("Рука бога").

Венецианский международный кинофестиваль – старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз – "Золотой лев".