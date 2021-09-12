Украинец создал трехколесный электромобиль

Инженер Ровенской АЭС Андрей Буткевич своими руками создал компактный электромобиль МЭМ-01, сообщает АвтоПортал.

Трехколесный авто уже привлек внимание жителей Вараша.

С детства Андрей Буткевич конструировал различные приборы. Идея создать электромобиль у него родилась у давно. Построили авто примерно за год.

Самодельный электрокар оснащен мотором на 2 л. с. и способен разогнаться до 35 км/ч. Он двухместный и оснащен небольшим багажником. В конструкции использованы экологически чистые материалы.

Также предусмотрена функция рекуперации тормозной энергии, а на крыше установлены солнечные панели. Есть даже камера заднего вида. Поскольку электромобиль маломощный, то ему не требуется регистрация.

Уже есть желающие купить электромобиль, но изобретатель пока не планирует продавать авто. В будущем Андрей Буткевич собирается усовершенствовать его конструкцию.