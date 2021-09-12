Популярный курортный остров открывается для туристов

Вьетнам разрешит въезд на остров Фукок в октябре, сообщает РБК-Украина.

Вьетнам уже много лет является популярным местом отдыха ценителей экзотических пейзажей и пляжей. А остров Фукуок, расположенный неподалеку от камбоджийского побережья в юго-западном регионе, - одно из самых популярных направлений в стране. Но, как и остальная часть Вьетнама, он был закрыт для всего мира с самого начала пандемии COVID.

Теперь же правительство Вьетнама собираются снова открыть Фукуок для туристов. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны пишет издание﻿Thepointsguy.com.

Уточняется, что остров откроют с октября на "испытательный период" сроком в шесть месяцев, чтобы восстановить пострадавшую от строгих ограничений экономику. Фукуок - крупнейший остров страны, и из-за своих привлекательных тропических пейзажей является важным элементом туристической индустрии Вьетнама.

Ущерб от затянувшейся пандемии

"Затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб индустрии туризма" , - говорится в заявлении министра туризма и культуры Вьетнама Нгуен Ван Хуна.

Живописная тропическая природа, самобытная архитектура и многие другие интересные места страны ежегодно притягивали в страну множество путешественников.

Но во время пандемии Вьетнам ввел строгие правила карантина и запретил въезд в страну иностранцам, за исключением возвращающихся домой граждан страны и бизнесменов-инвесторов.

Фото: Остров отлuчают красuвые экзотuческuе пейзажu (unsplash.com/ryan-christodoulou)

В последние три месяца в стране наблюдался очередной всплеск COVID, вызванный появлением штамма "Дельта". Но власти Вьетнама заявляют, что перед открытием острова все жители Фукуока будут полностью вакцинированы.

В целом страна пытается повысить уровень вакцинации. Но, по данным Reuters, только 2,9% населения Вьетнама были вакцинированы против COVID.

Чтобы получить разрешение на посещение Фукуока, туристам необходимо до въезда пройти полную вакцинацию, а также сдать отрицательный тест на COVID. Коммерческим и чартерным рейсам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Фукуока (PQC). Но пока непонятно, какие правила будут установлены для детей возрастом до 12 лет, которым еще не делают вакцинацию.

Полноценное возобновление работы туристической индустрии крайне необходимо для Вьетнама, отмечают в издании.

Так, в 2019 году в страну прибыло 18 миллионов иностранных гостей, что принесло доход от туризма в размере 31 миллиарда долларов: это составило почти 12% ВВП Вьетнама. Но из-за пандемии в 2020 году количество посетителей снизилось до 3,8 миллионов.

Поедут ли украинцы на отдых во Вьетнам

В разговоре представители двух крупных туроператоров сошлись во мнении о том, что это направление считается эксклюзивным, и даже до пандемии не входило в список приоритетных для украинских туристов. Также, судя по всему, даже после открытия страна вряд ли войдет в "пятерку" или даже "десятку" популярных стран у наших туристов, прогнозируют в компаниях.

"Это однозначно эксклюзивный туризм - туда до пандемии организовывали авторские туры, как правило, длительные по времени. Нередко - с посещением также соседних стран. Например, Камбоджи" , - отметил собеседник.

В то же время специалист по подбору туров Алла Глыва сказала, что прямых чартеров на Фукок из Украины не было и до закрытия границ во время пандемии.

Фото: Курортный остров Фукок во Вьетнаме открывается впервые во время пандемии (unsplash.com/duc-anh-le)

К слову, на данный момент в открытых системах бронирования прямые рейсы из Киева на Фукок отсутствуют. Есть несколько предложений по перелету с пересадкой. Цены стартуют от 15 289 грн в одну сторону за один билет. Ближайшие предлагаемые даты – начиная с декабря 2021 года.

Также на январь 2022 года можно найти перелеты из Одессы в Хошимин – самый крупный город Вьетнама. Цены за билет начинаются от 736 долларов.

Но стоит отметить, что на территорию Вьетнама, кроме острова Фукок, въезд для иностранцев все еще ограничен. Исключение составляют работники иностранных дипломатических и консульских учреждений, сотрудники представительств международных организаций, аккредитованных во Вьетнаме, члены их семей, супруги или дети граждан Вьетнама, квалифицированные сотрудники вьетнамских компаний и так далее.