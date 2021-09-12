Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

Иран и МАГАТЭ намерены поддерживать существующее взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях, намерены стремиться решать вопросы конструктивно, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами.

"В рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и глава ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны" , - отмечается в заявлении.

Также в заявлении говорится, что "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование (камеры - ред.) и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываться сторонами, отмечается в заявлении.

Стороны в ходе встречи "подчеркнули необходимость решения вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.

Встреча состоялась 12 сентября в ходе визита Гросси в Тегеран.