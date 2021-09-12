В Google One появился новый тарифный план

В сервисе по подписке Google One появился новый тарифный план. За $24,99 в месяц пользователи могут получить хранилище объёмом 5 Тбайт, сообщает 3Dnews.

После реорганизации сервиса Google Photos пользователи потеряли возможность бесплатно хранить неограниченное число изображений, пусть даже и в сжатом формате. Некоторые после этого так и продолжили пользоваться Google Drive, предлагающим бесплатные 15 Гбайт для всех. Другие оформили подписку на сервис Google One, который предлагает от 100 Гбайт в облаке.

Список предложений Google One до настоящего момента включал тарифы с хранилищем на 100 и 200 Гбайт, а также на 2, 10, 20 и 30 Тбайт. Минимальный размер месячной абонентской платы составляет $1,99, в то время как на максимальном тарифе он составляет уже $149,99. Новой позицией стал тариф с хранилищем на 5 Тбайт за $24,99 — для тех, кому не хватает 2 Тбайт за $9,99, но и $49,99 за 10 Тбайт уже многовато.

Как и на остальных тарифах, при оплате за год вперёд можно получить скидку — облако на 5 Тбайт обойдётся в $249,99. Помимо объёмного хранилища, пользователь получает по этому тарифу 10-процентную скидку на покупки в Google Store, доступ для семейной группы, расширенную поддержку от Google, а также VPN для Android-телефона.