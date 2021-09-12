У Зеленского назвали условие нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский желает проведения нормандского саммита. Лидеры могут встретиться ради достижения конкретного результата, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергея Никифорова в эфире телеканала "Дом".

По словам Никифорова, вопрос проведения нормандской встречи пока не решался среди президентов. Спикер отметил, что лидеры могут встретиться ради достижения конкретного результата, чтобы организация саммита не была напрасной.

"Что касается президента — президент, конечно же, хочет проведения встречи лидеров Нормандского формата. Единственное — и это абсолютно логично, и я думаю, что все остальные участники этой четверки этого хотят — чтобы он проводился не ради самого проведения, а чтобы были какие-то конкретные результаты. Как минимум, обмен пленными или, как правильно говорить, удерживаемыми лицами. Так что ждем.

В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на высшем уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки" , - заявил Никифоров.

Сегодня поднятие вопроса о проведении саммита решается на уровне советников и министров иностранных дел.

"Не так близок я к этим переговорам. Все-таки это пока другой уровень. Уровень советников, уровень министров иностранных дел. Пока не начнет готовиться к этому саммиту президент, это чисто технически не моя информация, потому что все-таки я работаю в Офисе президента, а не в Министерстве иностранных дел. Поэтому не могу вам пока ответить." , - добавил Никифоров.

Автор: Сергей Пышкин