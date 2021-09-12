Порошенко прокомментировал цены на газ

Верховная Рада в ближайшее время должна внести изменения в Государственный бюджет и увеличить объем средств на субсидии. ﻿﻿Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью Полтавском телевидению, сообщает Обозреватель.

"Цена на энергоносители растет, и единственный механизм, который может защитить граждан – это предоставление субсидий" , – отмечает Порошенко.

Порошенко о ценах на газ: Рада должна немедленно увеличить финансирование на субсидии

"Зеленая власть" обещала, придя к власти, вдвое снизить тарифы. На днях на бирже была достигнута цена 22 тысячи гривен за тысячу кубов " , – констатирует Порошенко.

"В первую очередь мы должны защитить наименее защищенные слои населения. Через какой механизм? Через механизм субсидий. Когда мы его ввели? Тогда, когда в 2015 году мы спрыгнули с газовой иглы и перенаправили средства из карманов олигархов, которые получали их через НАК "Нафтогаз", непосредственно через монетизацию льгот, непосредственно в карман тех, кто платит. С одной стороны ты стимулировал сокращение потребления, с другой стороны деньги оставались у людей" , – напомнил пятый Президент.