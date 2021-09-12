Порошенко прокомментировал цены на газ
Верховная Рада в ближайшее время должна внести изменения в Государственный бюджет и увеличить объем средств на субсидии. Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью Полтавском телевидению, сообщает Обозреватель.
"Цена на энергоносители растет, и единственный механизм, который может защитить граждан – это предоставление субсидий", – отмечает Порошенко.
"Зеленая власть" обещала, придя к власти, вдвое снизить тарифы. На днях на бирже была достигнута цена 22 тысячи гривен за тысячу кубов ", – констатирует Порошенко.
"В первую очередь мы должны защитить наименее защищенные слои населения. Через какой механизм? Через механизм субсидий. Когда мы его ввели? Тогда, когда в 2015 году мы спрыгнули с газовой иглы и перенаправили средства из карманов олигархов, которые получали их через НАК "Нафтогаз", непосредственно через монетизацию льгот, непосредственно в карман тех, кто платит. С одной стороны ты стимулировал сокращение потребления, с другой стороны деньги оставались у людей", – напомнил пятый Президент.
"Что случилось сейчас? Если во времена нашей команды количество домохозяйств, получающих субсидии составляла 7 млн, то сейчас их количество меньше 2 млн. Механизмы субсидий – это абсолютно европейская практика. Часть средств, поступивших из Международного валютного фонда, надо немедленно, буквально этого же месяца внести через изменения в закон о Государственном бюджете, довести количество домохозяйств, имеющих право на субсидии и подкреплены бюджетом до тех показателей, которые были у нас. При цене в 20 тыс. гривен за тысячу кубометров газа 70% украинских домохозяйств будут не оплачивать коммунальные услуги ", – резюмирует Порошенко.