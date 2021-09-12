Формула-1: Гран-при Италии завершился сенсацией

Пилот McLaren Даниэль Риккардо стал сенсационным победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Италии состоялся на легендарной трассе в Монце, сообщает Обозреватель.

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен проиграл старт Ландо Норрису, однако быстро вернул себя лидерство.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон отставал от нидерландца на несколько позиций, но на 30-м круге на руку британскому гонщику сыграли механики конкурентов.

Риккардо выиграл гонку

Ферстаппена очень долго держали на пит-стопе из-за проблем с колесом и он вышел на трассу вровень с Хэмилтоном. В первом же повороте оба спортсмена не захотели уступать, устроив эпичное столкновение

Пилот Ferrari

В итоге McLaren сделал сенсационный дубль. Последний раз команда выигрывала на Гран-при Бразилии-2012.

Следующий этап пройдет 26 сентября в российском Сочи.