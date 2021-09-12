Рестораны обязаны соблюдать нормы шума: суммы штрафов
Бизнес во время использования арендованного или собственного помещения обязан соблюдать допустимые нормы шума в дневное и ночное время: 40 децибел и 30 децибел соответственно. В другом случае компании грозят внеплановые проверки госорганов или даже суд, сообщает UBR.
Об этом пишет Poster.
В первую очередь это касается заведений ресторанного хозяйства, которые нередко работают до поздней ночи (рестораны, караоке, бары и т.д.). В случае нарушения допустимых норм шума жильцы дома вправе вызывать полицию или писать жалобы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и Госпотребслужбу.
При условии выявления нарушений представители двух последних обязаны выписать владельцу бизнеса предписание об устранении. Однако, если заведение игнорирует предупреждение, инспекторы должны подать в суд.
В то же время юристы советуют предпринимателям следующее:
- прописывать в договоре аренды обязанность устанавливать шумоизоляцию;
- использовать амортизирующие устройства, генерирующие шум.
За нарушение допустимых норм шума предусмотрены такие штрафы:
- для ФЛП – от 85 до 255 грн, повторное нарушение – от 255 до 510 грн и конфискация оборудования, вызывающего шум.
- для юрлиц – от 255 до 510 грн, повторное – от 850 до 2550 грн и конфискация оборудования.