Рестораны обязаны соблюдать нормы шума: суммы штрафов

Бизнес во время использования арендованного или собственного помещения обязан соблюдать допустимые нормы шума в дневное и ночное время: 40 децибел и 30 децибел соответственно. В другом случае компании грозят внеплановые проверки госорганов или даже суд, сообщает UBR.

Об этом пишет Poster.

В первую очередь это касается заведений ресторанного хозяйства, которые нередко работают до поздней ночи (рестораны, караоке, бары и т.д.). В случае нарушения допустимых норм шума жильцы дома вправе вызывать полицию или писать жалобы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и Госпотребслужбу.

При условии выявления нарушений представители двух последних обязаны выписать владельцу бизнеса предписание об устранении. Однако, если заведение игнорирует предупреждение, инспекторы должны подать в суд.

В то же время юристы советуют предпринимателям следующее:

прописывать в договоре аренды обязанность устанавливать шумоизоляцию;

использовать амортизирующие устройства, генерирующие шум.

За нарушение допустимых норм шума предусмотрены такие штрафы: