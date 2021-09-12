У Тихановской прокомментировали учения "Запад-2021"

Многим белорусским военным, участвующим в совместных с Россией учениях "Запад-2021", не нравится их антизападная и антиукраинская направленность, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Все легенды учений, и "Запад-2009", 2011, 2013, 2015, - были антизападными. Я сам участвовал в учениях "Запад-2009" на границе с Украиной. Нам тогда во время учений повторяли, что вот завтра Украина на нас нападет, она работает с НАТО, самолеты будут бомбить Беларусь. Так как я сидел за планшетом в контрольном штабе, я должен был подыгрывать этому сценарию. Конечно, это сделано специально, чтобы запугать Запад, чтобы показать, что Россия будет использовать свою воинскую мощь против стран НАТО и Украины. Но я думаю, что многим из белорусских офицеров и генералов, принимающих участие в учениях, не очень нравится этот контекст, и многим из тех, кто руководит белорусским войском, военная доктрина, пропагандируемая Лукашенко – что единственный союзник Беларуси это Россия, без России мы ничего не сможем сделать, - чужда", - заявил он .

Комментируя договоренности о поставках в Беларусь российского вооружения, Вячорка отметил:

"Не думаю, что Лукашенко сейчас в таком состоянии, чтобы что-то покупать. Скорее всего, он договорился покупать на 1 млрд долларов, которые потом будет просить у самого Путина, и будет приезжать в Москву снова и снова, говорить, что "мы с вами договорились, дайте нам деньги, чтобы купить комплексы С-400".

Белорусский оппозиционер добавил, что Лукашенко находится в "режиме выживания".

"Он не смог нормализовать ситуацию, половина министерств нормально не работает, работают только силовики. Это демонстрация силы, которой нет, он хочет показать, что с протестующими все решили, революция окончилась, будем строить систему обороны. Также он не может оставить российские войска, он их боится. Первое, что сделает Россия, - придет и уберет его", - сказал Вячорка .

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2021" не несут существенной угрозы для Украины.