В Ужгороде запустили первый патруль на электросамокатах

В Ужгороде запустили первый в Украине полицейский патруль на электросамокатах, сообщает УНИАН.

В эти выходные полицейские отправились на свое первое патрулирование на этом виде транспорта, сообщает полиция Закарпатской области.

В полиции отметили, что такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток, а сами полицейские будут в полном снаряжении.

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"Задача патрульных прежде всего превентивная, ведь они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативнее реагировать на вызовы" , - говорится в сообщении.

Как сообщила Суспильному пресс-секретарь патрульной полиции Закарпатья Ирина Мандрик, правоохранители получили два электросамоката.

Отмечается, что транспортные средства, стилизованные для местной полиции, предоставила частная компания, которая и будет их обслуживать. Стоимость двух таких самокатов составляет 48 тысяч гривень.

фото varosh.com.ua

Правила езды электросамокатов

В Верховную Раду внесли два законопроекта, которые устанавливают правила движения для водителей электросамокатов и другого мобильного электротранспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).

В частности, предлагается запретить управлять электросамокатом людям младше 16 лет. Также этот транспорт будет иметь право ездить по специальным велодорожкам, а если их нет - по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Также предлагается ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, водителей гужевого транспорта, а также водителей электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес.