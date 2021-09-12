Пенсии индексируют всем пенсионерам - Шмыгаль

Восстановлением справедливости назвал глава правительства индексацию пенсий всем категориям пенсионеров ежегодно с 1 марта, сообщает Корреспондент.

В Украине индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. Правительство также начало работу над введением накопительной пенсионной системы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость", - написал премьер в Facebook .

Он добавил, что в законе будет указана точная дата индексации - 1 марта.