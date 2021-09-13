Кличко выразил мнение по поводу локдауна в Киеве

Киевский городской глава Виталий Кличко выразил надежду, что Киеву не придется вводить суровый локдаун, сообщает УНИАН.

Об этом мэр столицы заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я надеюсь, до сурового локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к различным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна - вакцинация" , - сказал Кличко.

Что касается вакцинации, то по словам мэра, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них - двумя дозами.

Также он рассказал, что в столице к третьей волне коронавируса уже подготовили 4100 коек, 98% из которых обеспечены кислородом. По его словам, есть возможность развернуть еще 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди.