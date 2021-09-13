В список самых перспективных профессий попала специальность без образования

В список самых перспективных и распространенных профессий, который составили эксперты крупного кадрового портала, попали курьеры, сообщает Обозреватель.

Работодатели предлагают им среднюю заработную плату от 5000 грн до 22000 грн и выше. Плата варьируется от количества обработанных заказов, собственного транспорта и скорости работы.

Курьеры бывают пешие или пользующиеся общественным транспортом, на велосипедах, мопедах, авто. Только в 0,6% вакансий работодатели требуют от соискателей знание английского языка. Эта занятость в большинстве случаев может не требует специальных навыков. В вакансиях просыпаются такие требования как: возраст старше 18 лет; наличие водительских прав и умение водить мототранспорт. Кроме того, важны ответственность, пунктуальность и аккуратность.

Что же касается спроса на работу курьером, то он превышает предложение – на протяжении последних месяцев эксперты Jooble фиксируют в среднем от 22 до 25 тысяч поисковых запросов на работу курьером.