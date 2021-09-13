Байден поддержал вступление Украины в НАТО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления Украины в НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение" , - заявил. Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут.

При этом Зеленский заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский также считает, что сравнивать Украину и Афганистан с точки зрения американской помощи некорректно.

"Я думаю, мы не можем сравнивать Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан" , - отметил он.

Глава Украины считает, что за 4-5-7 дней нельзя захватить такую большую страну как Украина.

Он отметил, что у России одна из самых мощных армий в мире. При этом Украина, насколько возможно, независима от любой другой экономики.

Зеленский считает, что речи об "уходе" США из Украины не идет и заявил, что Вашингтону, наоборот, следует наращивать свое присутствие.