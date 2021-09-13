Байден поддержал вступление Украины в НАТО – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления Украины в НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил. Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут.
При этом Зеленский заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".
Зеленский также считает, что сравнивать Украину и Афганистан с точки зрения американской помощи некорректно.
"Я думаю, мы не можем сравнивать Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - отметил он.
Глава Украины считает, что за 4-5-7 дней нельзя захватить такую большую страну как Украина.
Он отметил, что у России одна из самых мощных армий в мире. При этом Украина, насколько возможно, независима от любой другой экономики.
Зеленский считает, что речи об "уходе" США из Украины не идет и заявил, что Вашингтону, наоборот, следует наращивать свое присутствие.