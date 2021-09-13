Песков высказался о "дружбе" России и Украины

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об отношениях между Украиной и Россией. По его словам, народы не потеряли "родственные отношения", сообщает Обозреватель.

В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Песков заявил, что все больше украинцев "оболванены пропагандой" и начинают ненавидеть Россию. Однако, несмотря ни на что, украинцы и россияне – родственники, сказал пресс-секретарь.

Он начал свой рассказ журналисту со слов "вы сами знаете, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной" . Песков добавил, что россияне и украинцы – славяне.

"Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию" , – заявил он.

Ранее Песков говорил, что отношения между Украиной и Россией сейчас пребывают в "печальном состоянии". Он сказал, что президент Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским. При этом "политическая взаимность" со стороны Киева по вопросу нормализации двусторонних отношений якобы отсутствует, а главной проблемой является вопрос Крыма.