В Японии обнародовали данные об эффективности вакцины Pfizer

Вакцина американско-немецкой разработки Pfizer&BioNTech против коронавируса эффективная в 85-96% случаев. К тому же и против более заразного штамма Дельта, сообщает Обозреватель.

К такому выводу пришли японские ученые из Киотского университета. Во время своего исследования они проанализировали данные более 10 тысяч человек.

Отмечается, что большинство зараженных COVID-19 людей, которые приняли участие в научном эксперименте, были невакцинированными. Именно это позволило специалистам рассчитать действенность препарата для прививок.

Исследователи разделили участников по полу и возрасту.

По словам ученых, исследование проводилось в период стремительного распространения в Японии варианта коронавируса Дельта. Поэтому специалисты предполагают, что американо-немецкая вакцина обладает достаточно высокой эффективностью и относительно этого более заразного штамма.

Отмечается, что на сегодня не менее 50% японцев получили обе прививки против COVID-19. Кроме препарата Pfizer&BioNTech, жителей страны иммунизируют также вакцинами AstraZeneca и Moderna.