Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты

В выходные Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщает Корреспондент.

По данным издания, разработка Пхеньяном крылатой ракеты большой дальности продолжалась в течение последних двух лет. Снаряд является стратегическим оружием огромной важности.

Известно, что запущенные новые ракеты пролетели в течение 7580 секунд по траекториям над территорией республики и ее территориальными водами и поразили цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.