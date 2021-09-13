Египет откроет для туристов два новых города

В ближайшее время в Египте откроют два новых туристических города – Аль-Галяля и Аль-Аламин. Аль-Галяля будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю, сообщает Обозреватель.

А Аль-Аламин – на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии. Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани. По словам министра, в Аль-Галяле есть оборудованная гавань для различных яхт. Города планируют открыть в течение ближайших нескольких месяцев.

Отмечается, что власти Египта работают над тем, чтобы связать все туристические зоны и города: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами.

Кроме того, министр туризма заявил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится.

Напомним: с 1 ноября в Египте введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях.

К слову, в отелях популярных курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады проводят усиленные проверки по несоблюдению санитарных норм. В результате этого многие гостиницы закрывают и приостанавливают прием туристов.