Приватизация завода "Большевик": КГГА претендует на один из цехов

Киев должен получить в распоряжение цех №5 завода "Большевик" перед приватизацией объекта. Об этом заявил советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец, сообщает UBR.

"ФГИ выставляет на продажу завод "Большевик" целиком. Наша позиция, что город забирает цех №5. Без его сноса нельзя завершить развязку на Шулявке, именно на этом участке запланированы съезды, прописанные в проекте" , – отметил эксперт.

По его словам, вопрос можно решить путем внесения дополнительных пунктов в условия приватизации. На данном этапе город судится с Фондом госимущества (ФГИ) относительно стоимости цеха. Фонд оценил эту часть объекта в 700 млн грн.

"Но город берет его для того, чтобы снести и создать транспортную инфраструктуру, а не под какие-то коммерческие проекты. Тем более, что завод "Большевик" должен большое количество денег городу – долги по налогам на землю, около 300 млн грн. А на самом деле, они вообще должны были передать его на бесплатной основе или снести сами" , – добавил Белоцерковец.

Со своей стороны, в комментарии "Экономической правде" в ФГИ указали, что столичная власть должна выкупить цех по стоимости, которую определил нанятый ими оценщик.

Также в Фонде подчеркнули, что не осуществляют самостоятельно оценку, а являются регулятором оценочной деятельности. К тому же никогда не было цифры 700 млн грн, о которой заявил представитель КГГА.

"Вместе с властью города была составлена специальная дорожная карта, чтобы как можно быстрее передать пятый цех городу для завершения развязки" , – добавили во ФГИ.

Кроме того, независимый эксперт, нанятый городским властями, оценил корпус в 240 млн грн с НДС. Далее ФГИ предоставил положительную рецензию на отчет оценщика. Эти процедуры были завершены в апреле 2020 года.

Также в Фонде подчеркнули, что теперь власть города должна выкупить это здание, а для этого Киевсовет должен принять соответствующее решение.

"Цех принадлежит на праве частной собственности ЧАО "Киевский машиностроительный завод". Поэтому мяч на поле столичной власти, а также Киевской администрации, которая должна принять соответствующее решение о выкупе" , – резюмировали в фонде.

Ранее Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций завода "Большевик" на аукционе с условиями. Стартовая цена 100% акций установлена на уровне 1,39 млрд грн. Аукционная комиссия ФГИ назначила аукцион на 27 октября этого года.