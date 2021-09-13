Формат участия Зеленского в Генассамблее ООН еще решается - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября, но еще не решено в каком формате состоится его участие - онлайн или офлайн, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, Президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от Президента. Но сейчас где-то 50/50" , - отметил Никифоров.

По его словам, во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, коснется темы Крымской платформы, ведь в ООН входит 193 страны, и каждая из этих стран может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.