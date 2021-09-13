5 мифов об уходе за волосами, в которые пора перестать верить
Чем вредны мифы? Они могут побуждать нас делать лишние действия, не делать полезных или вовсе вредить красоте. А в уходе за волосами таких популярных заблуждений немало, сообщает РБК-Украина.
Бьюти-блогер Екатерина Коцемир перечислила в Instagram мифы о волосах, в которые пора уже перестать верить.
Самые распространенные мифы об уходе за волосами:
1. Если вырвать седой волос, на его месте вырастет 3 новых ⠀
Если вы вырвите седой волос, на его месте вырастет точно такой же 1 седой волос! Увеличение седых волос не связано с вырыванием.
2. Волосы нужно мыть как можно реже ⠀
Волосы нужно мыть по мере необходимости! Частота мытья зависит от вашего типа кожи, от того, как быстро волосы пачкаются! Все, разумеется, индивидуально.
3. Частое расчесывание может спровоцировать выпадение волос ⠀
Выпадение волос связано с внутренними процессами в организме и частое расчесывание на это не влияет.
4. Силиконы вредны, так как волос под ними перестает "дышать" ⠀ Волосы - это мёртвая материя и не могут "дышать". Силиконы не вредят волосам, но чрезмерное использование масок с большим содержанием силиконов может приводить к "перепиту". Однако, и эту проблему можно решить шампунем глубокой очистки.
5. Все шампуни одинаковые, можно выбирать любой ⠀
Не все шампуни одинаковые и одинаковы полезны. Шампуни выбираются по типу кожи головы. Как любое уходовое средство могут подходить и не подходить вам.
Автор: Марина Настевич