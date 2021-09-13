5 мифов об уходе за волосами, в которые пора перестать верить

Чем вредны мифы? Они могут побуждать нас делать лишние действия, не делать полезных или вовсе вредить красоте. А в уходе за волосами таких популярных заблуждений немало, сообщает РБК-Украина.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир перечислила в Instagram мифы о волосах, в которые пора уже перестать верить.

Самые распространенные мифы об уходе за волосами:

1. Если вырвать седой волос, на его месте вырастет 3 новых ⠀

Если вы вырвите седой волос, на его месте вырастет точно такой же 1 седой волос! Увеличение седых волос не связано с вырыванием.

2. Волосы нужно мыть как можно реже ⠀

Волосы нужно мыть по мере необходимости! Частота мытья зависит от вашего типа кожи, от того, как быстро волосы пачкаются! Все, разумеется, индивидуально.

3. Частое расчесывание может спровоцировать выпадение волос ⠀

Выпадение волос связано с внутренними процессами в организме и частое расчесывание на это не влияет.

4. Силиконы вредны, так как волос под ними перестает "дышать" ⠀ Волосы - это мёртвая материя и не могут "дышать". Силиконы не вредят волосам, но чрезмерное использование масок с большим содержанием силиконов может приводить к "перепиту". Однако, и эту проблему можно решить шампунем глубокой очистки.

5. Все шампуни одинаковые, можно выбирать любой ⠀

Не все шампуни одинаковые и одинаковы полезны. Шампуни выбираются по типу кожи головы. Как любое уходовое средство могут подходить и не подходить вам.

Автор: Марина Настевич