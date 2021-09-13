4 полезные привычки для того, чтобы иметь белоснежную улыбку

Иногда даже регулярные визиты к стоматологу и тщательная чистка зубов не помогают получить желанную белоснежную улыбку. Этому могут мешать разнообразные факторы, которые вызывают потемнение и обесцвечивание зубов. Стоит узнать больше о причинах, почему зубы не являются идеально белыми, сообщает 24 Канал.

Даже чрезмерное употребление напитков с цветной окраской может вызвать потерю белоснежности зубов. Нездоровый вид улыбки также вызывают другие факторы.

4 полезных привычки для белоснежной улыбки

Пейте воду и травяные чаи. Выбирайте напитки, которые не содержат фруктов, большого количества фосфорной и лимонной кислоты, сахара. Такие ингредиенты способны привести к кариесу и потере белизны, потому что дентин, который имеет естественный желтый цвет, будет просвечивать через истощенную эмаль. В то же время в сладкие и кислые напитки можно добавлять лед, чтобы разбавить их.

Выбирайте напитки, которые не содержат фруктов, большого количества фосфорной и лимонной кислоты, сахара. Такие ингредиенты способны привести к кариесу и потере белизны, потому что дентин, который имеет естественный желтый цвет, будет просвечивать через истощенную эмаль. В то же время в сладкие и кислые напитки можно добавлять лед, чтобы разбавить их. Очищайте зубы только через 1 час после приема пищи. В таком случае стоматологи рекомендуют лучше воспользоваться зубной нитью или прополоскать ротовую полость. Специалисты объясняют, что кислые продукты и напитки на некоторое время смягчают эмаль, поэтому чистка зубов сразу после употребления пищи повлияет на белизну зубов, потому что кислота еще больше впитается в эмаль, а во время очистки эмаль можно повредить.