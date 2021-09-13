Настя Каменских показала, как отметила день рождения Кати Осадчей

12 сентября известной украинской телеведущей Екатерине Осадчей исполнилось 38 лет. На праздник к себе она позвала Настю Каменских и других близких подруг, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап является крестным отцом старшего сына Юрия и Кати – Ивана. Пары живут рядом и ходят друг к другу в гости. Вчера Настя и Потап не могли не зайти к Кате Осадчей, у которой был день рождения. Каменских в Instastories показала, как они поздравляют телеведущую, а позже опубликовала кадры празднования.

Скриншот: Instagram

Осадчая собрала женскую компанию – на праздник к ней пришли не только Каменских, но и певица и модель Даша Астафьева, экс-супруга Позитива и близкая подруга Насти – Анна Андрийчук, звездный фотограф Соня Плакидюк и другие.

Скриншот: Instagram

Сначала подружки отправились на водную прогулку по Днепру, а позже продолжили отмечать день рождения на берегу, устроив пикник.

Скриншот: Instagram

Настя покинула вечеринку раньше всех, так как ей нужно было уехать на выступление.

Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это, – написала в Instagram Каменских, опубликовав фото с пикника.