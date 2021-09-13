Врачи назвали пять доступных источников йода

Дефицит йода вызывает ограниченное развитие мозга, особенно у детей, психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргию, депрессии, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или состояниям, при котором возникает дефицит гормона щитовидной железы, сообщает GreenPost.

Важно следить за балансом йода и активно включать в наш рацион вещества, в котором его достаточно много.

К ним относится картофель - отличный источник йода, который встречается везде и стоит довольно дешево. Запеченный или приготовленный с кожурой картофель обеспечивает нас 60 мкг йода.

Гималайская кристаллическая соль, также называемая серой, считается богатым источником йода. Все виды поваренной соли содержат йод, но они обычно теряют свои врожденные минералы через обработку. А необработанная гималайская соль содержит около 500 мг йода.

Клюква обладает антиоксидантными свойствами и является богатым источником йода. В 120 г клюквы около 400 мкг йода. Для заполнения дневной нормы рекомендуется съесть немного ягод или выпить стакан свежего сока.

Фасоль или морская фасоль также считается богатым источником йода, но лучше ее употреблять в качестве бобов. Так в половине стакана темно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также множество клетчатки.

Ламинарии или водоросли. Океан - крупнейший источник богатой йодом едой вроде водорослей. В них высокое содержание йода, например, в одной порции ламинарий в четыре раза больше йода, чем рекомендуется употреблять в сутки. Можно добавлять их в суп или салаты.