В США заявили об угрозе из-за испытаний ракет в КНДР

Военные США заявляют, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей на выходных, составляют "угрозу" для соседей страны и за пределами региона, сообщает Радио Свобода.

"Эта деятельность подчеркивает постоянное внимание КНДР к развитию своей военной программы и угрозы, которые она несет своим соседям и международному сообществу" , - говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США.

Северная Корея заявила, что на выходных провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности - это первое ее известное испытание за последние месяцы.

Центральное информационное агентство Кореи сообщило 13 сентября, что крылатые ракеты успешно поразили цели за 1500 километров во время испытаний 11 и 12 сентября, а затем упали в территориальные воды страны.

Пхеньян оценил свои новые ракеты как "стратегическое оружие большое значение", которая соответствует призыву лидера Ким Чен Ына в начале этого года усилить военный потенциал страны. Отмечается, что ракеты разрабатывались два года.

Это был первый запуск ракеты Северной Кореи после того, как в марте она испытала новую тактическую баллистическую ракету малой дальности. Пхеньян также провел испытания крылатых ракет всего через несколько часов после того, как президент США Джо Байден вступил в должность в январе.

Испытания подчеркивают, как Северная Корея продолжает расширять свой военный потенциал на фоне остановки ядерных переговоров с США.

Переговоры, направленные на лишение Северной Кореи ядерной программы, остановились с февраля 2019 года, когда Вашингтон отклонил требования Пхеньяна о снятии основных санкций в обмен на частичный отказ от ядерного потенциала.