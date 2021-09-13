Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике
Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина порадовала поклонников горячими кадрами. Она объявила о закрытии летнего сезона, позагорав напоследок на яхте, сообщает РБК-Украина.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала в своем Instagram. Ксения нежится на солнце в слитном купальнике черного цвета. Она лежит на огромной сетке-гамаке, красиво вытянув длинные ножки и довольно улыбаясь.
"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала кадры Мишина.
Автор: Марина Настевич