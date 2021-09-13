Мишина взбудоражила сеть жаркими фото в купальнике

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина порадовала поклонников горячими кадрами. Она объявила о закрытии летнего сезона, позагорав напоследок на яхте, сообщает РБК-Украина.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала в своем Instagram. Ксения нежится на солнце в слитном купальнике черного цвета. Она лежит на огромной сетке-гамаке, красиво вытянув длинные ножки и довольно улыбаясь.

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся" , – подписала кадры Мишина.

фото: instagram.com/misha.k.ua

фото: instagram.com/misha.k.ua

Автор: Марина Настевич