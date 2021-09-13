Новые правила по депозитам почти готовы: что ждет вкладчиков

Сумму гарантирования депозитов в Украине собрались постепенно повысить с нынешних 200 тыс. грн до 600 тыс. грн. При этом, 100%-ная гарантия на вклады в Ощадбанке постепенно будет отменена. Этот госбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и начнет работать по тем же правилам, что и все остальные банки Украины, сообщает Обозреватель.

Идею повысить сумму выплаты, которую вкладчикам-физлицам (не бизнесу) вернут в любом случае, поддержал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект № 5542-1. Депутаты уже направили к документу 246 поправок. Одним из авторов проекта закона стал глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект стал альтернативным правительственному № 5542, который также предлагал сделать Ощадбанк участником ФГВФЛ, а также начать процедуру приватизации этого банка.

Гарантии по вкладам вырастут, но это не точно

Предельная сумма выплат вкладчикам банков будет повышаться постепенно, предусматривает документ:

до 400 тыс. грн – к 31 декабря 2022 года;

– к 31 декабря 2022 года; до 600 тыс. грн – с 1 января 2023 года.

В законопроекте указано, что такое повышение возможно при соблюдении важных условий – поддержании финансовой устойчивости ФГВФЛ, устранения долгов Фонда перед государством и укрепления банковской системы в целом. То есть если Фонд посчитают недостаточно "крепким", повышения может и не быть.

ФГВФЛ - это фонд, в который украинские банки (пока что кроме "Ощада") "сдают" взносы. Если какой-то банк разоряется, его вкладчики получают из этого фонда компенсацию по депозитам. Сейчас гарантированная сумма составляет 200 тыс. грн. То есть при наличии депозита, например, на 240 тыс. грн, 200 тыс. грн вернут вкладчику, а 40 тыс. грн "сгорят".

Что будет с депозитами Ощадбанке?

"Ощад" будет постепенно становиться полноценным участником системы гарантирования. Сейчас этот банк – исключение из правил. Его вкладчики-физлица получают гарантию, что в случае банкротства банка им вернут весь депозит, вне зависимости от его суммы.

Новые, "урезанные", правила гарантирования вкладов в Ощадбанке будут распространяться только на новые депозиты. Тем, кто уже держит сбережения в "Ощаде", переживать не следует. По крайней мере, до истечения срока договора о депозите.

Напомним, законопроект № 5542-1 в Верховной Раде предварительно утвердили 30 июня. Тогда за документ голосовали в первом чтении.