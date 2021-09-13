Ученые назвали новый признак COVID-19 у детей

Первым и основным признаком коронавирусного заболевания у детей могут быть судороги, вплоть до эпилепсии. Таковы результаты нового медицинского исследования, сообщает Вести.

По мнению исследователей, появление судорог должно рассматриваться как серьезное подозрение на заражение, это поможет в постановке раннего диагноза и своевременного проведения необходимых мер инфекционного контроля.

По словам доктора медицины, директора отделения детской неврологии и содиректора Медицинского центра Хадасса в Израиле, Таль Гилбоа, это исследование можно использовать для повышения осведомленности о проявлениях COVID-19 у детей, непохожих на грипп.