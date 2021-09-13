В Минздраве анонсировали появление в Украине собственной вакцины

В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах" , - сообщил он.

По его словам, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин" , - считает Кузин.

Он добавил, что это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.