Банки снизили ставки по кредитам для населения

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с июлем, ставки снизились на 0,2 п.п, сообщает РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,8 п.п. до 5,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,2% до 226 млрд гривен, предприятий - вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Автор: Александр Белоус