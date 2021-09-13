Зеленский создал Совет по молодежным вопросам – указ

Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по молодежным вопросам - консультативно-совещательного органа при президенте Украины.

Соответствующий указ № 462/2021 опубликован на сайте главы государства в понедельник, 13 сентября.

Совет создается для "содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике".

Предполагается, что среди задач нового органа будет "содействие развитию молодежной инфраструктуры".

"В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры" , - говорится в сообщении.

Согласно указу, в месячный срок должны быть представлены предложения о персональном составе совета, а также проект положения о нем.