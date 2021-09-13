В МИД назвали топ-10 самых популярных стран среди украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины назвали топ-10 самых популярных стран, по которым украинцы ищут информацию об условиях въезда в период распространения коронавируса.﻿ Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает УНИАН.

"Интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 млн раз. Этот ресурс мы создали в прошлом году, и за это время он стал одним из наиболее популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий" , – сказано в сообщении.

В связи с этим в МИД перечислили топ-10 стран, которые чаще всего просматривают на карте.

В частности, это Польша, Италия, Испания, Турция, Греция, Германия, Чехия, Франция, Португалия и Кипр.