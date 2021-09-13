В Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары

В Испании бушуют масштабные лесные пожары, почти 2 тысячи человек были эвакуированы, один спасатель погиб, для тушения огня власти направили военных, сообщает Новое время.

Пожары вспыхнули недалеко от курорта Коста-дель-Соль.

Огромные клубы дыма, поднимающиеся над горами, можно было увидеть за много километров. На кадрах, опубликованных службами экстренной помощи, видно, как пожарные пытаются сдержать огонь на сухой лесистой местности.

"Честно говоря, все было очень быстро и эффективно, но мы немного нервничаем, потому что не знаем, что произойдет", — сказал один из эвакуированных жителей.

Руководитель по делам окружающей среды региона Кармен Креспо заявила накануне, что огонь, возможно, был начат преднамеренно, а следователи работают над выяснением деталей. Глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено посетил район и пообещал поймать причастных к поджогу.