Киевляне смогут следить за транспортом в "Киеве цифровом"
Киевляне смогут отслеживать движение транспорта в смартфоне с помощью сервиса "Киев цифровой", сообщает Экономическая правда.
"Путешествовать по городу с Цифровым станет еще удобнее. Уже работаем над новым сервисом – Движение транспорта. Городские автобусы, троллейбусы и трамваи будут в вашем смартфоне".
Как анонсируется на Facebook-странице "Киев цифровой", с новым сервисом можно будет просматривать маршруты и остановки городского транспорта, следить за движением транспорта на карте, а также сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой.
Сначала сервис будет работать в бета-версии – и его будут совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.
Пока что "Киев цифровой" работает над тестовой версией "Движения транспорта".