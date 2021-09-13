Лектины в продуктах: стоит ли верить ужасным слухам

Лектины в продуктах: стоит ли верить ужасным слухам

Лектины это растительные белки, которым приписывают ужасные свойства - аутоиммунные заболевания, диабет, ожирение, нарушение всасывания витаминов и минералов, сообщает Доктор Петрик.

Лектины — это белки, которые имеют свойство приклеиваться к молекулам сахаров и углеводов и, если грубо, то разрушать всё на своем пути. Например, кишечник и его микрофлору или, как вариант, может нарушиться всасывание микронутриентов. Но это все произойдет, если вы не будете контролировать и превысите норму потребления лектинов. А вот их небольшие количества в рационе, наоборот, благотворно влияют на здоровье.

Продукты богатые лектином:

  • бобовые (сюда также относятся орехи кешью и арахис, соя и красная фасоль);
  • кукуруза;
  • зерновые и цельнозерновые;
  • молочные продукты;
  • картофель;
  • томаты;
  • баклажаны;
  • тыква;
  • ягоды годжи;
  • сладкие перцы;
  • яйца;
  • морепродукты;
  • банан;
  • грейпфрут;
  • шоколад;
  • кофе.

Так ли это на самом деле и стоит ли отказываться от продуктов, содержащих лектины? Смотрите видео до конца и все узнаете!

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