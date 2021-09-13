Лектины в продуктах: стоит ли верить ужасным слухам
Лектины это растительные белки, которым приписывают ужасные свойства - аутоиммунные заболевания, диабет, ожирение, нарушение всасывания витаминов и минералов, сообщает Доктор Петрик.
Лектины — это белки, которые имеют свойство приклеиваться к молекулам сахаров и углеводов и, если грубо, то разрушать всё на своем пути. Например, кишечник и его микрофлору или, как вариант, может нарушиться всасывание микронутриентов. Но это все произойдет, если вы не будете контролировать и превысите норму потребления лектинов. А вот их небольшие количества в рационе, наоборот, благотворно влияют на здоровье.
Продукты богатые лектином:
- бобовые (сюда также относятся орехи кешью и арахис, соя и красная фасоль);
- кукуруза;
- зерновые и цельнозерновые;
- молочные продукты;
- картофель;
- томаты;
- баклажаны;
- тыква;
- ягоды годжи;
- сладкие перцы;
- яйца;
- морепродукты;
- банан;
- грейпфрут;
- шоколад;
- кофе.
Так ли это на самом деле и стоит ли отказываться от продуктов, содержащих лектины? Смотрите видео до конца и все узнаете!