Даша Квиткова и Никита Добрынин очаровали новыми фото с сыном

Знаменитая пара – Даша Квиткова и Никита Добрынин – 2 месяца назад стала родителями. Родился их долгожданный сынишка Лев. Сейчас влюбленные большую часть времени проводят с первенцем и иногда радуют поклонников его фотографиями, сообщает 24 Канал.

Звездные родители как можно больше времени стараются уделить малышу. Они радуются новым достижениям Льва и с восхищением наблюдают за тем, как он растет.

13 сентября Льву исполняется 2 месяца. По этому случаю известный папочка опубликовал в своем инстаграме серию фото, где изображен с малышом и любимой.

Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Даша Квиткова тоже поделилась радостной новостью с поклонниками. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото Льва, где показала, как он вырос с рождения.

Фото из инстаграма Даши Квитковой