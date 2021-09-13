Даша Квиткова и Никита Добрынин очаровали новыми фото с сыном
Знаменитая пара – Даша Квиткова и Никита Добрынин – 2 месяца назад стала родителями. Родился их долгожданный сынишка Лев. Сейчас влюбленные большую часть времени проводят с первенцем и иногда радуют поклонников его фотографиями, сообщает 24 Канал.
Звездные родители как можно больше времени стараются уделить малышу. Они радуются новым достижениям Льва и с восхищением наблюдают за тем, как он растет.
13 сентября Льву исполняется 2 месяца. По этому случаю известный папочка опубликовал в своем инстаграме серию фото, где изображен с малышом и любимой.
Даша Квиткова тоже поделилась радостной новостью с поклонниками. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото Льва, где показала, как он вырос с рождения.
Даши Квиткова прокомментировала фото: "Сегодня 2 месяца нашему очаровательному, характерному и самому лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые сокровенные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне. Спасибо, что проживаете с нами каждый день".