Дизайн спальни: что нужно знать об отделке

Идеальная спальня та, в которой гармонично сочетается практичность с эстетикой. Лучше отказаться от излишней экстравагантности. Потолок, пол и стены в спальне не должны создавать давящую обстановку, сообщает Дела домашние.

Особенность ремонта и обстановки спальни в соблюдении идеального баланса. В такой комнате гарантирован хороший отдых, крепкий и здоровый сон.

Не думайте, что простота отделки удешевит общий вид помещения. Современные строительные и отделочные материалы способны творить чудеса, создавать настоящие шедевры дизайна. Смотрите более подробно в видео.