В столичной многоэтажке нашли тайный бункер коммунистов

В подвале многоэтажного дома в Киеве на Печерске нашли бункер коммунистической партии. Об этом рассказал экскурсовод Кирилл Степанец, сообщает Вести.

"В 1982 году на месте старого крепостного тира на Печерске построили 11-этажное здание Обкома ЦК КПУ и Киевского областного совета. Но административное здание имеет и подземную часть - бункер для укрытия "ценных партийных кадров". Обложенный гранитом запасной выход из него можно увидеть на территории ЦИК у высоток Царского Села", – говорится в сообщении Степанца.

По словам экскурсовода в бункере имеется комната спецсвязи с опечатанным телетайпом, с помощью которого можно было связаться напрямую с Кремлем.