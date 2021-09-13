В столичной многоэтажке нашли тайный бункер коммунистов
В подвале многоэтажного дома в Киеве на Печерске нашли бункер коммунистической партии. Об этом рассказал экскурсовод Кирилл Степанец, сообщает Вести.
"В 1982 году на месте старого крепостного тира на Печерске построили 11-этажное здание Обкома ЦК КПУ и Киевского областного совета. Но административное здание имеет и подземную часть - бункер для укрытия "ценных партийных кадров". Обложенный гранитом запасной выход из него можно увидеть на территории ЦИК у высоток Царского Села", – говорится в сообщении Степанца.
По словам экскурсовода в бункере имеется комната спецсвязи с опечатанным телетайпом, с помощью которого можно было связаться напрямую с Кремлем.
"Подземелье обеспечено всеми системами автономного жизнеобеспечения - вентиляция загрязненного воздуха, дизельная электростанция, санитарные узлы, запасы питьевой воды. Есть несколько залов для заседаний, и, конечно, огромная голова Ленина", - уточнил мужчина.