Минэкономики будет наказывать бизнес за долги по зарплате

В Министерстве экономики плетут несколько кнутов для работодателей, которые затягивают с выплатами зарплат, сообщает Деловая столица.

Министерство экономики Украины, которым руководит Алексей Любченко, разработало законопроект, который, по его мнению, должен усилить защиту работников от несвоевременной выплаты заработной платы или невыплаты ее в полном объеме. Этот законопроект только вышел из-под пера чиновников министерства, он будет еще рассматриваться правительством и только после этого может быть направлен в Верховную Раду.

Проблема действительно актуальна. По данным Государственной службы статистики, общая задолженность по выплате зарплаты в июле этого года по сравнению с июнем выросла более чем на 10%, а с начала года — почти на 52%, и к 1 августа составила 3,96 млрд грн. При этом усилия госорганов по выбиванию долгов весьма скромны — Министерство юстиции в июле отчиталось, что с начала этого года Государственная исполнительная служба взыскала 360 млн грн долгов по зарплате, а это только 9% от общего долга по стране.

Штрафы — за каждого

Главное новшество законопроекта — ужесточение наказаний работодателей за несвоевременную или неполную выплату зарплаты. Сегодня руководитель предприятия за безосновательную невыплату зарплаты или ее части более чем за один месяц наказывается штрафом в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. При этом штраф не зависит от количества работников, которым не доплатили.

Минэкономики предлагает привязать размер штрафа к количеству пострадавших от невыплаты зарплаты работников — за каждого из них с руководителя предприятия будет взиматься штраф в размере от 6,8 тыс. до 13,6 тыс. грн. Таким образом, в компаниях с десятками работников штрафы могут достигать сотен тысяч и так далее.

Кроме того, за нецелевое использование средств, предназначенных для выплаты зарплаты (если это привело к долгам), министерство предлагает накладывать штраф от 13,6 тыс. до 20,4 тыс. грн опять-таки — за каждого работника, которому не доплатили.

Кроме того, предлагается ввести для работодателя пеню — в размере учетной ставки НБУ за каждый день проволочки с выплатой зарплаты. Эта норма будет включаться, если работник получил менее 50% причитающегося ему заработка. О каких цифрах идет речь легко представить, посмотрев на учетную ставку НБУ — сейчас она составляет 8,5%. Для сравнения сейчас работнику предусмотрена лишь компенсация за несвоевременную выплату зарплаты согласно индексу потребительской инфляции (эту норму хотят отменить).

Еще одно ужесточение: предлагается исключить из Уголовного кодекса норму, которая освобождает от наказания за невыплату зарплаты тех, кто до привлечения к ответственности выплатит работникам положенные деньги.

Но как такие новации повлияют на бизнес, работодателей, работников и их взаимоотношения?

Экономический эксперт Нацрады реформ Даниил Монин считает увеличение штрафов нормой вредной и неверной.

"Случись кризис — и предприятия не смогут выполнять свои обязательства перед контрагентами. А тут еще в добавок к проблемам на рынках у них добавятся огромные штрафы государству. Это еще быстрее добьет проблемные предприятия" , — сказал он.

Кроме того, увеличение штрафов будет стимулировать предприятия платить минимальную зарплату (а остальное — "в конверте") либо — вообще работать в теневом режиме.

"В такой системе это будет на порядок выгоднее — ведь в тени руководитель предприятия не имеет таких обязательств. А выплата официально минимальной зарплаты и остального — "в конверте", минимизирует потенциальные штрафы за невыплату", — пояснил Монин.

В свою очередь эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отметила тревожную тенденцию, что задолженность по выплате зарплаты в Украине колеблется от 2 до 4 млрд грн, и с ростом экономической активности растет и крепнет и закономерность не платить вовремя зарплату. По ее словам, 56% предприятий, которые имеют долги по зарплате — экономически активные. А потому данный законопроект станет просто еще одной ветряной мельницей в борьбе за аккуратность платежей.

"У нас уже есть законодательство, которое не просто осуждает невыплату зарплаты, но и предполагает штрафные санкции. Но показательных казней и порок я пока не припомню. Поэтому до тех пор, пока не будет четкого порядка наказания экономически активных предприятий, которые не платят вовремя зарплату at all (вообще, — ред.), плодить новые законодательные заплатки, наверное, смысла нет" , — сказала она.

При этом Пашкина отметила, что законопослушным работодателям любые законодательные изменения причиняют неудобство, вынуждая оптимизировать процессы, чтобы не пострадать, тогда как те, кто игнорирует трудовое законодательство полностью или частично — тихо выжидают, чтобы понять: насколько их это может коснуться.

Нет денег — не хожу на работу

Министерство экономики также предлагает дать работникам, перед которыми есть долги по зарплате более чем за 15 дней, возможность не выходить на работу. Нужно лишь за два дня предупредить своего работодателя. И последний должен будет еще платить в этот период 2/3 оклада.

Исключение составляют лишь те, чей невыход на работу угрожает жизни, здоровью людей и окружающей среде, а также для работников прокуратуры, судов, Вооруженных сил, органов государственной власти и местного самоуправления, безопасности и правопорядка. Ну и в случае чрезвычайного или военного положения.

Однако эксперты считают, что и эта норма может оказаться не действенной. По мнению Татьяны Пашкиной, даже если предупредить своего начальника о невыходе на работу, тому ничто не мешает составить акт об отсутствии подчиненного на рабочем месте больше 4 часов, а потом — уволить его за прогул.

"И пока работник будет искать правду, угадайте — кто выиграл?" , — сказала она.

Индексации зарплат не будет

Минэкономики также предлагает этим законопроектом убрать норму об индексации зарплаты, но оставить индексацию пенсий, стипендий и алиментов. Аргументация такая: она была введена в период сложной социально-экономической ситуации в стране во времена гиперинфляции и обесценивания доходов населения, которое нельзя было компенсировать другими механизмами. Сегодня, в условиях контролируемой умеренной инфляции, этот механизм устарел и потерял актуальность.

Кроме того, Минэкономики хочет предоставить бизнесу возможность самому устанавливать сроки выплаты отпускных, главное — чтобы работник получил их до начала отпуска. Также министерство хочет изменить порядок оплаты командировочных. Если сегодня, согласно законодательству, они не могут быть ниже среднего заработка, то предлагается убрать эту привязку и выплачивать обычную зарплату.

По мнению Даниила Монина, отмена индексации, а также устранение ограничений по выплате отпускных и расчета командировочных по средней зарплате — положительный шаг, ибо уменьшают административные расходы предприятий и штрафы в связи этими выплатами.

Таким образом, законопроект выглядит значимым и разноплановым. Однако многие нормы еще могут выпасть или измениться при его рассмотрении в Кабмине, а затем в Верховной Раде.

Автор: Александр Суков