Домашний томатный соус: главные секреты и рецепт

Помидоры – прекрасные овощи из которых можно приготовить много полезных и очень вкусных блюд, а также сделать пряные соусы на зиму и засолить, замариновать в банках и бочках. Также можно сделать домашний кетчуп, лечо и аджику, сообщает Обозреватель.

Далее простейший рецепт домашнего томатного соуса, который приготовит даже ребенок, а также – некоторые секреты приготовления, которые помогут вам сделать его удачным и пряным. Для начала отметим, что не совсем простой соус, особенным его сделает:

виноград

помидоры черри

свежая и сушеная зелень

чеснок

Секреты приготовления:

Если вы хотите, чтобы соус был острым – добавьте перец чили, чеснок и лук. Чтобы он был густым – добавьте уже готовые консервированные помидоры. Если хотите более нежный вкус – добавьте растительное масло. Варить соус нужно не менее 45 минут. Если вы хотите, чтобы соус имел приятный копченый запах – отправьте помидоры на некоторое время в духовку или гриль. Специи придадут соусу еще более насыщенный вкус, главное – не "переборщить" с ними.

Кетчуп с яблоками и мускатным орехом

Домашний кетчуп

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

яблоки – 2-3 шт.

перец чили – 1 шт.

паприка – 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

мускатный орех молотый – 0,5 ч. л.

сахар – 125 г

яблочный уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Для начала займемся подготовкой основных ингредиентов. Яблоки моем и нарезаем дольками. Обязательно удаляем семена и сердцевину. Помидоры моем и нарезаем крупным кубиком или дольками. Перец чили моем, чистим и удаляем семена. Все подготовленные овощи и фрукты перекладываем в большую кастрюлю. Ставим кастрюлю на огонь и доводим помидоры до кипения. Варим на среднем огне при открытой крышке не менее 30 минут. Пока уваривается кетчуп, можно заняться стерилизацией банок. Для этого в кастрюлю наливаем воду и ставим ее на огонь. Сверху на кастрюлю кладем решетку, на которую ставим банки. Вода под решеткой будет кипеть и горячий пар будет стерилизовать банки. Через 30-40 минут снимаем томатную массу с огня и перетираем через сито. Жмых выбрасываем, а томатную массу снова переливаем в кастрюлю. Добавляем в томатную массу специи и пряности. Теперь в томатное пюре добавляем соль и сахар. Добавляем в томатную массу яблочный уксус. Активно перемешиваем массу до полного растворения соли и сахара. Ставим кастрюлю на огонь, доводим массу до кипения и варим еще 20 минут. Через 20 минут наливаем кетчуп в стерилизованные банки и закрываем металлическими крышками. Переворачиваем банки вверх дном и накрываем полотенцем или одеялом. В таком положении банки должны находиться до полного остывания. Спустя сутки переносим банки в темное место.

Кетчуп подаем как к холодным мясным закускам, так и к горячим мясным блюдам.