Автогиганты отказались снижать цены
Немецкие автопроизводители BMW и Daimler планируют сохранить стоимость подорожавших автомобилей на нынешнем уровне даже после того, как решится проблема дефицита компьютерных чипов, сообщает Лента.ру.
Компании намерены установить нужный для себя объем поставок и ограничивать его при необходимости.
"Мы будем сознательно создавать дефицит автомобилей, чтобы увеличить спрос. И в то же время сосредоточимся на производстве люксовых машин", — заявил финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм.
В BMW решили придерживаться такой же стратегии.
"За последние два года мы значительно улучшили способности по ценообразованию", — отметил финансовый директор BMW Николас Питер.
По его словам, если раньше клиенты тратили на покупку автомобиля не более нескольких часов, то теперь готовы ждать несколько месяцев. Изменение в подходе покупателей положительно влияет на ценовую политику компаний.
В последнее время дилерские центры резко сократили размер скидок, которые обычно составляют 15 процентов. В Европе и США скидки снизились минимум в два раза по сравнению с пиком пандемии, хотя уменьшение на один процентный пункт обеспечивает прибыль в 20 миллиардов долларов, объяснил аналитик по вопросам автомобильного рынка Арндт Эллингхорст.
Мировые автопроизводители столкнулись с дефицитом компьютерных чипов после начала пандемии. Им приходится конкурировать не только между собой, но и с производителями бытовой техники, которым также требуются микросхемы. Крупнейшие производители чипов не успевают за спросом.