Автогиганты отказались снижать цены

Немецкие автопроизводители BMW и Daimler планируют сохранить стоимость подорожавших автомобилей на нынешнем уровне даже после того, как решится проблема дефицита компьютерных чипов, сообщает Лента.ру.

Компании намерены установить нужный для себя объем поставок и ограничивать его при необходимости.

"Мы будем сознательно создавать дефицит автомобилей, чтобы увеличить спрос. И в то же время сосредоточимся на производстве люксовых машин" , — заявил финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм.

В BMW решили придерживаться такой же стратегии.

"За последние два года мы значительно улучшили способности по ценообразованию" , — отметил финансовый директор BMW Николас Питер.

По его словам, если раньше клиенты тратили на покупку автомобиля не более нескольких часов, то теперь готовы ждать несколько месяцев. Изменение в подходе покупателей положительно влияет на ценовую политику компаний.

В последнее время дилерские центры резко сократили размер скидок, которые обычно составляют 15 процентов. В Европе и США скидки снизились минимум в два раза по сравнению с пиком пандемии, хотя уменьшение на один процентный пункт обеспечивает прибыль в 20 миллиардов долларов, объяснил аналитик по вопросам автомобильного рынка Арндт Эллингхорст.

Мировые автопроизводители столкнулись с дефицитом компьютерных чипов после начала пандемии. Им приходится конкурировать не только между собой, но и с производителями бытовой техники, которым также требуются микросхемы. Крупнейшие производители чипов не успевают за спросом.