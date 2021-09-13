Xiaomi начала блокировать смартфоны в некоторых странах

В ряде стран пользователи начали жаловаться на трудности в работе мобильных телефонов китайского производителя Xiaomi. В частности, жалобы поступали из оккупированного РФ Крыма, а также Кубы и Ирана, сообщает UBR.

Компания начала блокировать смартфоны, ввезенные нелегально – то есть, в обход официальных дистрибьюторов. На заблокированные производителем устройства жалобы поступали также из Сирии, Судана и даже Северной Кореи.

Согласно заявлениям компании, ее экспортная политика запрещает продажу смартфонов в указанных регионах. Правда, за десятилетнюю историю существования бренда Xiaomi китайский производитель ранее не применял блокировку своих устройств.

Пострадавшие пользователи сообщили на форумах и в социальных сетях, что как правило блокировка наступает спустя несколько дней после первого включения мобильного устройства. В результате становятся недоступными все функции устройства и персональные данные пользователя владельца смартфона.

На экране появляется предупреждение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой аппарат пытались активировать. Компания советует обращаться за дополнительной информацией непосредственно к продавцам.