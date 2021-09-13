Болгария за копейки: отдых в бархатный сезон предлагают по рекордно низким ценам

Бархатный сезон на морских курортах Болгарии в самом разгаре. Комфортному времяпровождению способствует и погода, и традиционное снижение цен осенью. Туры с перелетом и питанием в сентябре обойдутся по цене от 130 евро с человека, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на ужесточение карантинных мер в Болгарии в сентябре, туристы продолжают наслаждаться отдыхом в популярных локациях. Пляжи до сих пор заполнены сотнями туристов, а туры в страну предлагают по очень доступным ценам.

Какая погода на курортах Болгарии в середине сентября

Бархатный сезон в Болгарии на пляжах Черного моря длится иногда до середины октября. А в середине сентября устанавливается очень комфортная погода для солнечных ванн и экскурсий. При этом вода в море остается теплой.

По веб-камерам на курортах Болгарии видно, что на пляжах еще достаточно много отдыхающих, которые купаются в море. По состоянию на 13 сентября, вода у берегов Бургаса и Созополя прогрета до +23 градусов, в то время как у берегов Одессы – до +21.

Согласно прогнозам синоптиков, погода на ближайшую неделю в Болгарии – "летняя": теплые дни и ночи, будет солнечно, преимущественно без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в Бургасе, Созополе и Несебре будет подниматься днем до +27 градусов, ночью - +19-20.

Правила въезда в Болгарию и новые карантинные требования

С 7 сентября по 31 октября в Болгарии ввели новые противоэпидемические меры. Из-за того, что в стране установился один из самых высоких в Европе уровень заболеваемости COVID, власти решили ограничить работу общественных мест, сообщало агентство Associated Press.

Рестораны и кафе теперь могут работать только с 7 утра 23:00. За столиками можно размещать до шести человек. Ночные клубы вообще закрыты, а в кинотеатрах и театрах разрешено заполнять только половину мест. Зрителей на спортивные мероприятия разрешено пускать на 30% от общей вместимости.

В музеи можно будет ходить из расчета 1 человек на 8 квадратных метров. Фестивали, концерты и развлекательные мероприятия запрещены. В стране сохраняется масочный режим.

Украинцы могут въезжать на территорию Болгарии только после предъявления действительного цифрового COVID сертификата ЕС о вакцинации, о перенесении болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа. Дети до 12 лет освобождаются от таких требований.

Сертификаты вакцинации, выданные в Украине в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия"/"Diia" и мобильные приложения), считаются эквивалентными цифровому COVID сертификату ЕС.

Сколько стоит отдых в Болгарии в сентябре

Далее стоимость туров на курорты Болгарии с 16 сентября на 7-8 ночей на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки".

Отправиться на курорты страны можно с авиатурами, в стоимость которых входит перелет в обе стороны.

Фото: Атмосфера в Созополе (Катерина Гончарова/ РБК-Украина)

Турагентства предлагают путевки на 8 ночей для двоих в 3* отеле с завтраками на курорте Солнечный Берег. Такой отдых обойдется по цене от 7740 гривен (245 евро), в Несебре – от 9572 гривен (300 евро). В 4* отеле в Золотых Песках – от 9224 гривны, в Несебре – 13048 гривен. В 5-звездочном отеле в Солнечном Берегу – от 9793 гривен, в Святом Власе - от 11467 гривен.

Автор: Ольга Маджумдар